Lanazione.it - Riflessione e satira al Lenningrad Caffè

Leggi su Lanazione.it

"Non si può più dire niente?!". Questa sera alle 22 al Leningrad Café (via Silvestri 5, Pisa) Saverio Tommasi – giornalista e autore di "Il generale al contrario" (PeoplePub), e Roberto Anelli – stand-up comedian –, unisconoper affrontare il tema delle parole che non sono mai solo parole. Si parlerà di libertà di espressione, di come il linguaggio sia usato per legittimare o combattere visioni del mondo. Contributo artistico 8 euro, una copia omaggio del libro “Il generale al contrario” alle prime 40 persone che prenotano.