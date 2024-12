Donnaup.it - Polpettone di patate prosciutto e mozzarella. Effetto wow!

Leggi su Donnaup.it

diwow!Unbello filante fa contenti tutti quanti in famiglia, e meglio ancora se lo fai con.Comfort food se mai ce n’è stato uno, colfai sempre centro. Soprattutto coi bambini, che non solo lo trovano buono, ma anche divertente da mangiare.Vediamo qui appresso come prepararlo.diwow!Gli ingredientiPer questo ottimo e succulentofilante abbiamo bisogno di: 100 grammi di farina doppio zero; 600 grammi di, meglio se a pasta gialla; 50 grammi di parmigiano reggiano; 150 grammi dicotto; due etti di; un uovo; quanto basta di olio extravergine d’oliva; quanto basta di sale; quanto basta di pan grattato.