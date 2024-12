Oasport.it - Pallamano: ad Oristano la sfida tra Italia e Lettonia valida per le qualificazioni agli Europei 2026

Come si dice in questi casi: save the date. Domenica 16 marzo 2025, alle ore 18:00, la Nazionalena discenderà in campo al Palasport Sa Rodia diper disputare la quarta giornataper leai Campionati. Si tratta di una notizia importante perché, dopo il battesimo vittorioso in quel di Fasano dello scorso novembre, gli azzurri solcheranno per la prima volta assoluta le porte dell’impianto sportivo situato nel centro Sardegna, con l’obiettivo di ottenere un’altra preziosa vittoria. L’ufficialità è arrivata nella giornata di oggi, mercoledì 11 dicembre. L’obiettivo di Andrea Parisini e compagni sarà quello di blindare la leaderhip nel gruppo 4; ma per farlo servirà un trionfo nei 120 minuti contro i lettoni (il ritorno è previsto per il 13 marzo alle 18:40).