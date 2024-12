Lortica.it - Opocsoro

Benvenuti nell’11 dicembre, il giorno in cui tutto sembra un po’ più complicato del necessario. Ma tranquilli, non è perché l’universo ce l’ha con voi. Semplicemente, a volte le stelle si divertono a mescolare un po’ le carte per vedere se riuscite a fare qualcosa di giusto. o almeno meno disastroso del solito.Ariete(21 marzo – 20 aprile)Oggi hai l’energia di un guerriero e la delicatezza di un camion in retromarcia. Va bene voler fare tutto di fretta, ma ricorda: non tutti apprezzano le esplosioni improvvise. Forse rallentare non ti ucciderà. o sì? Toro(21 aprile – 20 maggio)Ti svegli con una sola missione: difendere il tuo territorio. Peccato che il “territorio” sia il tuo piatto di biscotti. Va bene essere possessivi, ma oggi potresti scoprire che condividere non è poi così male.