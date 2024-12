Lortica.it - Nuove telecamere per i varchi ZTL A e B: investimenti in sicurezza e controllo del traffico

Leggi su Lortica.it

Assessore Casi: “Prosegue l’impegno per migliorare lae ildel territorio. A via Pier della Francesca un accesso protetto per gli autobus tutela i passeggeri del trasporto pubblico.”Sono state sostituite tutte le 27dideidi accesso e uscita nelle zone alimitato (ZTL) A e B. I nuovi dispositivi, dotati di tecnologia a lettore ottico, riconoscono automaticamente le targhe autorizzate, segnalando solo quelle irregolari, soggette a sanzione. Non cambiano le regole di accesso, con orari e modalità invariati.“L’installazione dellesi inserisce nel programma prioritario di investimento e implementazione degli strumenti didella giunta Ghinelli – spiega l’assessore Alessandro Casi. Attualmente sul territorio sono operative 486, utili per lae ildel