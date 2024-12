Thesocialpost.it - “Non hanno obbedito all’algoritmo”. Cosa fa Amazon a 3 autisti italiani a pochi giorni da Natale

Leggi su Thesocialpost.it

Una brutta vicenda ha travolto 3di: per loro è arrivata una lettera di sospensione dal lavoro con effetto immediato. Il motivo? Non aver. Questo è il presente. Il futuro è già qui. Le vittime sono tre dipendenti della società Team Work impiegati in appalto nel magazzino di Calderara di Reno della multinazionale del commercio elettronico. La loro “colpa” sta nel fatto che, nella settimana del Black Friday, noncaricato sul furgone tutti i pacchi che l’algoritmo aveva loro assegnato. Ora in tre sono in attesa della conclusione del procedimento disciplinare. Nel mentre potrebbero restare fermi anche un mese. “Il provvedimento cautelare – denuncia il funzionario della Filt-Cgil, Carlo Parente, al Corriere – è stato recapitato senza attendere, come da prassi, le giustificazioni dei lavoratori così come avviene in casi di condotte gravi quali il furto o atti di violenza“.