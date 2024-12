Terzotemponapoli.com - Napoli: Conte, Lukaku, Kvara. Parola a Claudio Onofri

Leggi su Terzotemponapoli.com

A Radio Kiss Kissè intervenuto, commentatore ed ex calciatore (soprattutto del Genoa). Di seguito le sue parole. “è un grande tecnico, bravo nel preparare le partite. Poi come mio gusto preferisco altri tipi di allenator,i quelli che hanno più un’idea di calcio propositivo ed immediatamente riconoscibile. Quest’anno però ho visto le partite deled ho trovato veramente dei grossi miglioramenti della squadra e credo che anche lo stessoabbia cambiato il suo credo tattico. Per dare giudizi definitivi è troppo presto. Soprattutto dopo due sconfitte una in campionato e l’altra in Coppa Italia contro la Lazio”. Ilha le potenzialità per.“Ci sono tutte le potenzialità per rimanere a galla e poi questo è un campionato equilibrato dove ci sono anche delle sorprese Fiorentina, Lazio, Atalanta oltre alle solite note che possono vincere”.