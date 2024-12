Liberoquotidiano.it - Malattia misteriosa in Congo, gli esiti dei primi test: cosa svelano. Allarme a Cosenza: altro caso sospetto

Si torna a parlare dellache si è manifestata in, un'epidemia che ha colpito almeno 416 persone, causando 31 decessi nel distretto sanitario di Panzi, una remota area della Repubblica Democratica del. Se ne parla per i risultati di una prima indagine e per un secondo, a, finito nel mirino delle autorità italiane. Secondo le prime indagini, la malaria potrebbe essere una delle cause principali, anche se non è esclusa la presenza di altre patologie. Il direttore generale dell'Organizzazione della Sanità, Tedros Adhanom Ghebreyesus, ha spiegato che dei 12 campioni inizialmente raccolti, 10 sono risultati positivi alla malaria. Tuttavia, per identificare con certezza la causa o le cause del fenomeno, verranno effettuati ulteriorisu nuovi campioni.