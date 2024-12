Oasport.it - LIVE Ding Liren-Gukesh, Mondiale scacchi 2024 in DIRETTA: riflessioni lunghe del cinese in apertura

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABIANCO:; NERO:11:00 9. cxd4 10. cxd4 Cc4. Il piano dievidentemente era questo, adesso la cosa più sicura perè probabilmente il cambio (o, al limite, Cf3 che però non è ugualmente incisiva e soprattutto lascia lì un pezzo pericoloso per il Nero).10:58 Ora in arrivo alternativamente Ad7 o il cambio dei pedoni. O anche l’arrocco corto, ma rimane il fatto che in questa posizione il Bianco ha più pressione esercitata, mentre, che si era allontanato dallaera, vi ritorna.10:57gioca abbastanza velocemente 9. Cf4, e fin qui tutto era abbastanza previsto.10:55 Dopo 37 minuti e 11 secondimuove e gioca 8. Cb6. Che è un po’ strana, sicuramente ai motori non piace. Il piano è quello dell’andare verso c4.