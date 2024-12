Ilgiorno.it - La Brianza in un presepe. L’incanto di Crevenna

ERBA (Como) Una tradizione che da oltre vent’anni si rinnova all’insegna della bellezza e dello stupore di chi lo visita: ildi, frazione di Erba, in Villa Ceriani richiama migliaia di visitatori da tutta la Lombardia e da fuori regione. L’installazione porta il pubblico a immergersi in una rappresentazione della Natività ambientata nellad’inizio secolo scorso, riprodotta nella fase di transizione da comunità contadina-artigianale verso le prime forme di industrializzazione nel settore serico-tessile prima, e poi in quello meccanico. Ma questa comunità è fortemente animata, grazie a innumerevoli congegni meccanici, che mostrano i personaggi intenti nelle loro occupazioni quotidiane. Quest’anno almeccanico, gli artigiani crevennesi hanno aggiunto un’installazione artistica della Natività, a sei metri di altezza, sul grande faggio secolare che domina il parco di Villa Ceriani, visibile a chi sale da via Clerici.