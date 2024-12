Kvaratskhelia via a gennaio? | dichiarazione bomba dell’ex Napoli

Leggi su Sportface.it

L’ex giocatore dellancia una provocazionein diretta: “Cosa direbbe Conte in caso di addio di Kvara nel mercato di?”.Dopo otto giornate in testa alla classifica, ilha perso il primato nell’ultimo weekend di campionato. La sconfitta casalinga con la Lazio per 1-0, seguita a quella arrivata solo tre giorni prima negli ottavi di finale di Coppa Italia sempre contro i biancocelesti, ha messo a nudo diverse criticità della squadra allenata da Antonio Conte.Una su tutte riguarda la fase offensiva. Ilsegna poco, forse pochissimo, se si fa un confronto con le altre squadre in cima alla classifica. Solo 21 reti in quindici giornate sono un bottino fin troppo scarno per una squadra che punta allo Scudetto. Oltre a Romelu Lukaku, della poca propensione offensiva delne sta risentendo moltissimo Khvicha