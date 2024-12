Calciomercato.it - Inter aggrappata a Thuram: dove sarebbe oggi senza i suoi gol

Leggi su Calciomercato.it

E’ Marcusfin qui il trascinatore dei nerazzurri: Inzaghi ringrazia il francese, la statistica che lo esaltaAnche i grandi cadono. L’mette fine a una lunga striscia positiva tra campionato e coppa con la sconfitta contro il Bayer Leverkusen, arrivata in maniera rocambolesca negli ultimi minuti, ma al termine di una prestazione decisamente sotto tono da parte dei campioni d’Italia, che come ammesso dall’allenatore Simone Inzaghi hanno badato per prima cosa a non prenderle. E a certi livelli, questo si paga.gol – Calciomercato.it (fonte: © LaPresse) E’ unache ha prodotto poco davanti e che ha confermato di non vivere una fase esattamente brillantissima quanto a rendimento deiattaccanti. In ombra anche Marcus, che però, fin qui, ha spesso tolto le castagne dal fuoco ai