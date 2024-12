Panorama.it - In Italia 1 adulto su 3 ha competenze inadeguate: ripartire dall’istruzione è la soluzione urgente

Leggi su Panorama.it

Bisognaper sostenere la produttività. È il chiaro messaggio che arriva dall’ultima indagine Ocse: insu 3 ha. Siamo agli ultimi posti tra i Paesi avanzati per capacità di calcolo, di comprensione del testo e di problem solving. Le conseguenze sulla produttività del lavoro sono evidenti e la povertà conoscitiva aumenta insieme a quella economicaLo studio dell’Ocse ha fotografato la situazione negli anni 2022-2023 in 31 Paesi, dopo dieci anni dall’ultima rilevazione. Risultato? Il problema diinesiste e purtroppo non è migliorato. In termini di comprensione del testo, gli adultini tra i 16 e i 65 anni hanno ottenuto un punteggio medio di 245, ben al di sotto della media OCSE di 260. Più di un terzo deglini si ferma a un livello minimo di competenza, capace di affrontare solo testi brevi e informazioni chiaramente organizzate, mentre solo il 5% raggiunge i livelli più alti, rispetto al 12% della media internazionale.