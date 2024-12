Lanazione.it - Il Tau riapre. Ecco le date straordinarie

Primo fine settimana quello in arrivo (14 e 15 dicembre) di riapertura parziale di Palazzo del Tau nell’ambito del progetto "Marino e Pistoia: di nuovo insieme". Come già accadde a luglio, sono previste(oltre a quelle già annunciate, il 21 e 22 dicembre, il 4, 5 e 6 gennaio) per visitare l’allestimento pensato dal comitato scientifico della Fondazione. Diversamente dalla scorsa volta non occorre prenotare, ma gli accessi sono limitati (30 persone per turno, gratuiti). E sul tema delle riaperture del Tau è intervenuta nelle ultime ore anche Alessia Paoli, segretaria dei Giovani Democratici e membro del Pd provinciale, con delega alla cultura. "Felici di poter vedere nuovamente Marino – articola Paoli –, eppure tutto questo rende ancora più assurda l’intera vicenda: quasi come se ormai fosse diventata una gentile concessione quella di poter vivere il maestro.