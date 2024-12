Ha detto che vuole uscire Panico al Grande Fratello la produzione al lavoro per fermare la concorrente

Leggi su Caffeinamagazine.it

In meno di tre mesi ilha già visto tre ritiri e a quanto si dice ce ne potrebbe presto essere un quarto. Dopo Eleonora Cecere de Le Non è la Rai ed Enzo Paolo Turchi, nell’ultima puntata andata in onda è uscita spontaneamente dalla porta rossa anche Yulia Bruschi. Dopo l’annuncio sui social del reality di un’uscita momentanea, in diretta Alfonso Signorini ha parlato di una decisione presa dallain accordo con ladopo la denuncia ricevuta da parte dell’ex fidanzato, Simone Costa.“Il suo ex Simone era entrato nella Casa per un confronto che ha visto Yulia fare la sua scelta e vivere la sua storia con Giglio – ha spiegato sempre Signorini – Qualche settimana fa è diventato di dominio pubblico una notizia che era rimasta segreta. Simone avrebbe denunciato Yulia dopo un’accesissima discussione tra loro finita male”.