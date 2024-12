Isaechia.it - Grande Fratello, Luca Calvani duro contro Tommaso Franchi: “Devi smetterla di fare il bambino di 15 anni!”

Leggi su Isaechia.it

Trae Mariavittoria Minghetti la situazione si fa sempre più complicata.Dopo vari giorni di titubanza in cui la dottoressa sembrava divisa tra l’idraulico toscano e Alfonso D’Apice, perché attratta in modo diverso da entrambi, nell’ultima puntata delè giunta ad una – apparente – conclusione.Ha infatti scelto di chiarire che quella con Alfonso è una semplice amicizia, sfociata in un’affinità più particolare solo grazie alla complicità della loro permanenza in tugurio. Ha poi dichiarato di volersi dedicare ad una conoscenza più approfondita con, salvo poi spifferare post-diretta di essersi sentita costretta.Costretta da cosa? Nel corso della puntata, è trapelata la notizia che Mariavittoria ehanno consumato un rapporto intimo.Secondo la 31enne romana, che ha vissuto quel momento con estremo imbarazzo, il 24enne non l’avrebbe tutelata a sufficienza.