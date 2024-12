Rompipallone.it - Fiorentina, a fine anno sarà addio: la sentenza di Palladino è netta

La Fiorentina è stata fin qui protagonista di un ottimo inizio di stagione. Quarto posto in classifica in campionato, a pari punti con l'Inter terza contro cui dovrà recuperare la partita interrotta a causa del malore accusato da Bove, e sesta in Conference League a pari punti con Olimpija Ljublijana, Lugano e Heidenheim.I viola domani alle 18:45 affronteril Lask, una vittoria permetterebbe di restare tra le prime 8 in vista dell'ultima giornata che si giocherà la prossima settimana contro il Vitoria in trasferta. Quest'oggi, dunque, Raffaele Palladino ha presentato la sfida di domani in conferenza stampa dove ha annunciato tre assenze, una delle quali è Cristiano Biraghi con cui – ormai – è ai ferri corti. Fiorentina-Lask, Palladino annuncia l'assenza di Biraghi in conferenza: i due sono ai ferri corti Nelle scorse ore, Raffaele Palladino è intervenuto in conferenza stampa per presentare la sfida tra Fiorentina e Lask in programma nel tardo pomeriggio di domani alle 18:45.