Ultimouomo.com - E quindi il figlio di Trump sta in fissa col calcio

Nel racconto di uno dei suoi compagni del liceo, Barronè descritto come un ragazzo alla mano ma distaccato. Non aveva appuntamenti con le ragazze, non frequentava i suoi compagni fuori dall'orario scolastico, non andava a vedere le partite della squadra di football della scuola, non pranzava neanche alla mensa comune, eppure «era sempre contento di poter fare due chiacchiere sul suo amore per ile per il gioco per smartphone Clash of Clans». In una delle prime foto ufficiali del padre da presidente degli Stati Uniti, nel 2017, Barron indossa dei calzoncini e dei calzettoni dell'Arsenal e sembra pronto a giocare una partitella.