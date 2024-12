Oasport.it - Dove vedere in tv Scandicci-Stoccarda, Champions League volley femminile: orario, programma, streaming

Oggi mercoledì 11 dicembre (ore 19.00) si gioca, incontro valido per la fase a gironi della2024-2025 di. La compagine toscana tornerà in scena nella massima competizione continentale dopo aver sconfitto il Bielsko Biala un paio di settimane fa e andrà a caccia della quarta vittoria consecutiva, utile per confermarsi saldamente in testa al primo girone e avvicinare la qualificazione ai quarti di finale.Soltanto le prime classificate dei cinque gironi staccheranno direttamente il pass ed entreranno tra le migliori otto compagini d’Europa, mentre le seconde classificate e la miglior terza disputeranno un playoff. La Savino Del Bene partirà con i favori del pronostico, ma dovrà stare attenta alle arrembanti tedesche. Riflettori puntati sulla bomber Ekaterina Antropova, sui martelli Britt Herbots e Kara Bajema, sulla regista Maja Ognjenovic, sulla centrale Ana Carolina Da Silva e sul libero Brenda Castillo.