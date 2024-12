Donne e sport in Europa, una mostra fotografica al Parlamento Europeo

Leggi su Ildenaro.it

Roma, 11 dic. (askanews) – 27 immagini, una per ogni Paese membro. È la“Lee loin” promossa dall’rlamentare del Movimento 5 Stelle Carolina Morace. L’inaugurazione si è tenuta martedì 10 dicembre alle ore 18 al. Nella storia delloal femminile non sono importanti solo i risultati agonistici ma soprattutto i temi che vengono evocati: il pregiudizio, l’uguaglianza, il diritto, la dignità, l’educazione e, non da ultimo, il professionismo. È una storia fatta di innumerevoli prime volte e di tante barriere abbattute. La selezione delle immagini raccontadi epoche differenti, impegnate in discipline diverse. Dietro ognuna di loro c’è una storia di vita, uno o più traguardi raggiunti non soloivi ma anche familiari e professionali, individuali e di squadra.