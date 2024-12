.com - Dal grande schermo alle bollicine: la soda di Luca Argentero

Nel panorama delle bevande analcoliche italiane soffia un vento di novità, portando con sé profumi di sambuco e sussurri di camomilla., volto amato del cinema italiano, insieme a quattro amici di lunga data, ha dato vita a un progetto che va oltre il semplice concetto di bevanda.more, questo il nome della nuova sparkling, nasce da una chiacchierata al bar tra quarantenni con un sogno comune: diffondere più amore nel mondo attraverso sorsi di autenticità.Una ricetta che parla al cuore della GenZLa formula è un intreccio sapiente di cinque ingredienti naturali: sambuco, camomilla, mirtillo, uva e rabarbaro si fondono in una danza di sapori che racconta una storia di libertà e genuinità. In un’epoca in cui i giovani cercano disperatamente verità tra filtri Instagram e relazioni digitali,more si presenta come un messaggio in bottiglia che invita a riscoprire il valore delle connessioni autentiche.