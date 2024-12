Unlimitednews.it - Da TopNetwork e Sharelock una soluzione contro i cyber attacchi

ROMA (ITALPRESS) – Unache utilizza l’intelligenza artificiale per proteggere i dati e prevenire glinelle aziende: è il prodotto realizzato da, una realtà altamente tecnologica su cui ha scommesso. “La partnership conormai va avanti da diversi anni, abbiamo creduto in quella che era una startup innovativa e che adesso è diventata un’azienda tecnologica, credendo fortemente che il connubio tra intelligenza artificiale esecurity potesse essere il futuro. A distanza ormai di qualche anno ne siamo convinti, è diventata una realtà”, ha spiegato Marco Taurone, direttore commerciale di. “Conci siamo prefissati l’obiettivo di aggredire il mercato nel mondosecurity, utilizzando la componente di intelligenza artificiale, per seguire il processo innovativo diche ci vede sempre più coinvolti nell’utilizzare tecniche innovative del mondo dell’IT.