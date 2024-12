Lettera43.it - Corea del Sud, l’ex ministro della Difesa ha tentato il suicidio in carcere

Continua il caos indel Sud. Dopo la decisione del presidente Yoon Suk-yeol di imporre la legge marziale il 3 dicembre, revocata nel giro di qualche ora con proteste e manifestazioni in tutto il Paese, a Seul regna l’instabilità.Kim Yong-hyun, secondo quanto affermato da Shin Yong-hae, il capo del centro penitenziario dove è detenuto per insurrezione, hail, utilizzando una corda conbiancheria e ora si trova ricoverato in condizioni stabili. Intanto secondo quanto riportato dall’agenzia Yonhap la polizia sudna ha perquisito l’ufficio del presidente Yoon Suk-yeol, secondo il capo dell’Ufficio di indagine sulla corruzione per alti funzionari Oh Dong-woon «è in corso un’indagine approfondita e riesamineremo l’ipotesi d’arresto».LEGGI ANCHE: Le due faccedel Sud tra spettri del passato, cinema e letteraturaPoliziotti fuori dalla sede del partito PPP a Seul (Ansa).