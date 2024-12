Ilfattoquotidiano.it - “Consigliai Thiago Motta alla Juve già 3 anni fa. Balotelli? Il suo desiderio mi ha fatto tenerezza”: Gigi Buffon a ruota libera

“Mi haquesto suodi dare un’ultima fiammata”. Il capo delegazione della Nazionale italiana Gianluigicommenta così la scelta di Mario, tornato in Serie A questa volta con la maglia del Genoa: “Ha 34ed è andato lì solo per orgoglio e per ildi dimostrare che c’è ancora. Il mio sostegno per chi fa queste scelte è totale“. L’ex portiere dellantus ha concesso una lunga intervista a Cronache di Spogliatoio, soffermandosi anche sull’esonero di Gilardino, sulle caratteristiche die molto altro.“Non ho capito il cambio di allenatore perché obiettivamente stava facendo molto bene”. ammetteriferendosi al cambio di panchina che ha visto Patrick Vieira prendere il posto di Alberto Gilardino: “Allo stesso tempo devo dire che alcune volte bisogna avere l’umiltà di ammettere che a oggi loro ci hanno visto molto bene perché Vieira ha5 punti in 3 partite e sta dimostrando di essere un allenatore che si integra in fretta“.