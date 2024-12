Liberoquotidiano.it - Casa a prima vista, Ida Di Filippo "intima": in camicia da notte, come non l'avevate mai vista | Video

Una giornata tipo nella difficile giornata di Ida Di. La più amata dei sei protagonisti di, lo show immobiliare dell'access prime time di Real Time che tornerà in onda tra poche settimane dopo la lunga pausa di fine 2024 (una stagione trionfale, segnata da ascolti e share oltre ogni aspettativa e soprattutto un amore dei telespettatori sconfinato) pubblica su Instagram undivertente. E' uno spot per una nota marca di elettrodomestici, ma lo spaccato è verosimile. "Ogni giorno una nuova corsa, tra mille impegni e orari da rispettare e imprevisti serve tutta l'energia possibile", spiega la Di, campana trapiantata a Milano che se la vede sulla difficile piazza con i colleghi/rivali/amici Mariana D'Amico e Gianluca Torre, alias Biscottino. Sveglia all'alba,dae poi vestaglia (una visione del tutto inedita per lei, che ci ha abituato a professionalissimi tailleur), e poi via in ufficio.