Aumento delle misure di sicurezza nel 2024 | dati su arresti e denunce della Polizia di Stato

2024 è stata disposta la movimentazione in ambito nazionale di 510.862 unità di rinforzo dei reparti mobili. Si sono registrate 12.302 manifestazioni di spiccato interesse per l'ordine pubblico, di cui 4.610 su temi politici, 4.187 a carattere sindacale-occupazionale, 269 studentesche, 185 sulle problematiche dell'immigrazione, 854 a tutela dell'ambiente, 1.874 a carattere antimilitarista e 323 su altre tematiche. Nel corso di 322 eventi si sono verificate turbative dell'ordine pubblico: 16 persone sono state arrestate e 2.069 denunciate in Stato di libertà, mentre 258 tra uomini e donne della Polizia di Stato hanno riportato lesioni varie. I dati sono contenuti nel numero della rivista Poliziamoderna, diffusa in occasione del 173/o anniversario della fondazione del corpo. Quotidiano.net - Aumento delle misure di sicurezza nel 2024: dati su arresti e denunce della Polizia di Stato Leggi su Quotidiano.net Per le esigenze di ordine pubblico delè stata disposta la movimentazione in ambito nazionale di 510.862 unità di rinforzo dei reparti mobili. Si sono registrate 12.302 manifestazioni di spiccato interesse per l'ordine pubblico, di cui 4.610 su temi politici, 4.187 a carattere sindacale-occupazionale, 269 studentesche, 185 sulle problematiche dell'immigrazione, 854 a tutela dell'ambiente, 1.874 a carattere antimilitarista e 323 su altre tematiche. Nel corso di 322 eventi si sono verificate turbative dell'ordine pubblico: 16 persone sono state arrestate e 2.069 denunciate indi libertà, mentre 258 tra uomini e donnedihanno riportato lesioni varie. Isono contenuti nel numerorivistamoderna, diffusa in occasione del 173/o anniversariofondazione del corpo.

Aumento delle misure di sicurezza nel 2024: dati su arresti e denunce della Polizia di Stato. Legge 90/2024 – Novità e Criticità della normativa italiana sulla cybersicurezza. Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica del 31-12-24. NIS - Network Information Security. Sicurezza a Firenze e provincia, il Questore Fausto Lamparelli traccia un primo bilancio di fine anno. SICUREZZA SUL LAVORO, I DATI AGGIORNATI AL TERZO TRIMESTRE 2024. Ne parlano su altre fonti

Aumento delle misure di sicurezza nel 2024: dati su arresti e denunce della Polizia di Stato - Nel 2024 si segnala un incremento del 40% rispetto all'anno precedente dei Daspo; in particolare sono cresciuti quelli emessi 'fuori contesto', cioè non per le manifestazioni sportive, con un aumento ... (quotidiano.net)

Minacce informatiche 2024: cresce il furto dati sul dark web - L’ultimo Osservatorio Cyber di CRIF indaga sulle tendenze delle minacce informatiche del 2024. Tra i Paesi più colpiti c’è l’Italia Nel 2024 le minacce informatiche hanno registrato un preoccupante ... (lineaedp.it)

Nel 2024 in aumento le ispezioni nei luoghi di lavoro - ROMA (ITALPRESS) - Oltre 139 mila verifiche, 83 mila violazioni in materia di salute e sicurezza accertate nelle 47 mila ispezioni effettuate, 15 mila sospensioni di attività imprenditoriali, 200 ... (italpress.com)