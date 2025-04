Oasport.it - ATP Montecarlo 2025, il derby Berrettini-Musetti vale i quarti. Sfida agevole per Alcaraz

Leggi su Oasport.it

Giornata di ottavi di finale al Masters 1000 die non c’è alcun dubbio che il più atteso dai tifosi italiani sarà quello che mette di fronte Matteoe Lorenzo. Unazzurro cheun posto tra i migliori otto nel Principato ed unadecisamente importante per la stagione di entrambi.è reduce dalla straordinaria vittoria contro Alexander Zverev e vuole confermarsi sulla terra dopo iraggiunti sul cemento di Miami; mentreè uomo di rimonta a, in un torneo che può davvero dargli la spinta giusta per essere grande protagonista nella stagione sul rosso.Sarà la terzatra i due azzurri, con una vittoria per parte: la prima a Napoli in finale pernel 2022 e poi l’anno scorsosi è preso la rivincita in semifinale sull’erba di Stoccarda.