Ilrestodelcarlino.it - Mercato coperto, l’ora della verità. Renco e Conad sperano ancora nell’ok

È l’ultima chiamata per il nuovo. Se neanche l’ultima versione del progetto presentata danon convincerà il Comune e gli altri enti competenti, non se ne farà più nulla. Ieri sono scaduti i termini per consegnare i pareri. Entro un mese dovrà essere riunita di nuovo la conferenza dei servizi, formata da tutti gli enti chiamati a dare – o meno – l’autorizzazione al progetto del. Bocche cucite da, in attesa che la conferenza dei servizi si esprima. La partita è delicatissima. Da quando hanno vinto il bando (nel 2023) per il nuovohanno dovuto modificare più di una volta il progetto, a seguito delle numerose osservazioni erichiesta di integrazioni pervenute dagli enti., colosso immobiliare impegnato a Rimini anche nella costruzione del nuovo quartiere residenziale all’ex corderia a Viserba, ha affidato il progetto per il nuovoall’architetto Paolo Desideri, dello studio Abdr di Roma.