Treni cancellati e nessuna alternativa Eppure la soluzione ci sarebbe

Treni in tilt. Usciti dal lavoro verso le 18, tornare a casa è diventata una vera impresa: tutti i Treni per Parabiago risultavano cancellati, senza alcuna indicazione utile su alternative o tempistiche. L’unica possibilità era salire sui diretti regionali, che però (inspiegabilmente) fermavano solo a Legnano. nessuna fermata straordinaria viene prevista per Parabiago o altre stazioni intermedie, come se il disagio fosse soltanto un dettaglio secondario. Risultato? Tutti costretti a scendere a Legnano, chiamare qualcuno per farsi venire a prendere, tornare a Parabiago a recuperare l’auto parcheggiata, e poi (finalmente) rientrare a casa. Un percorso a ostacoli che ha generato traffico, inquinamento, stress e una quantità di disagio difficile da quantificare, ma che si è fatta sentire forte e chiara. Ilgiorno.it - Treni cancellati e nessuna alternativa. Eppure la soluzione ci sarebbe Leggi su Ilgiorno.it MoroniLa settimana scorsa abbiamo vissuto l’ennesima giornata diin tilt. Usciti dal lavoro verso le 18, tornare a casa è diventata una vera impresa: tutti iper Parabiago risultavano, senza alcuna indicazione utile su alternative o tempistiche. L’unica possibilità era salire sui diretti regionali, che però (inspiegabilmente) fermavano solo a Legnano.fermata straordinaria viene prevista per Parabiago o altre stazioni intermedie, come se il disagio fosse soltanto un dettaglio secondario. Risultato? Tutti costretti a scendere a Legnano, chiamare qualcuno per farsi venire a prendere, tornare a Parabiago a recuperare l’auto parcheggiata, e poi (finalmente) rientrare a casa. Un percorso a ostacoli che ha generato traffico, inquinamento, stress e una quantità di disagio difficile da quantificare, ma che si è fatta sentire forte e chiara.

