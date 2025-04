Juventusnews24.com - Calciomercato Juve, il sogno in attacco è destinato a rimanere tale? Spuntano i dettagli del possibile colpo: novità importanti

di RedazionentusNews24, ilin? Le ultimissime sull’obiettivo dei bianconeriTra gli attaccanti accostati alntus c’è sicuramente Osimhen, in prestito dal Napoli al Galatasaray. Gli aggiornamenti sul futuro dell’attaccante riportati da Giovanni Albanese.PAROLE – «Osimhen o David? Bisogna capire quello che sarà il futuro di Vlahovic. David si libera a zero, ci sarà tanta concorrenza ma potrebbe convenire molto non dovendo pagare il cartellino. Dovrebbe fare un sacrificio sull’ingaggio. Così come dovrebbe fare per Osimhen, che dovrebbe pagare anche il Napoli ma per l’ingaggio si potrebbe usufruire del Decreto Crescita. Se in questo momento devo spendere una moneta punto su Osimhen anche perché Giuntoli lo conosce bene».