Moby Prince, 34 anni dalla strage. In consiglio regionale mozione bipartisan per ospitare la commissione di inchiesta.

FIRENZE – “Il voto unanime deldella Toscana a sostegno dellacon cui chiediamo un incontro istituzionale con laparlamentare d’sulladelè un passaggio importante, per cui esprimiamo grande soddisfazione. Un voto che arriva alla vigilia del 34esimaversario di quello che è stato il più grave disastro marittimo accaduto in Italia in tempo di pace ma anche la più grandesul lavoro della marineria italiana”. Lo dice Francesco Gazzetti, consiglierePd e primo firmatario dellaa sostegno dell’attività della dommissione parlamentare d’sulladele sull’invito a promuovere un incontro istituzionale in cdella Toscana.“Questo atto, che come Pd abbiamo messo a disposizione di tutta l’aula, è stato non solo votato in maniera unanime dalma è anche sottoscritto in maniera traversale da forze di maggioranza e opposizione, a conferma che su questo tema non ci sono divisioni o contrapposizioni.