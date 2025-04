Ilrestodelcarlino.it - Giovani detenuti alla Dozza. I garanti: "È una deportazione"

"È in atto una". Non usano mezzi termini iregionali dei. L’rme riguarda i trasferimenti dalle strutture per minorivoluti dal governo per rispondere all’aumento della popolazione carcerariale: una strategia che "non risolve il problema", ripetono i. Il nodo è quello del sovraffollamento, arrivato al 150% negli istituti penali minorili dopo il ‘decreto Caivano’, che "ha messo in campo una criminalizzazione". "È un errore trasferire persone dalle carceri minoriliperché si allontanano dai loro territori – puntualizza Roberto Cavalieri, garante per l’Emilia-Romagna –. Ho fatto due sopralluoghi nella nuova sezione, l’ultimo lunedì: sono già 21 gli ospiti che sono stati allontanati dai territori in cui risiedevano". Concordi gli altri, anche su come sia "molto difficile che la sezione minorile dellapossa essere chiusa entro l’anno".