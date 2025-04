Mercato proroga fino alle 19

Mercato settimanale di sabato 12 aprile, che non si esaurirà al mattino, proseguendo eccezionalmente fino alle 19. Gli operatori di via Passerini e piazza della Repubblica che intendono partecipare all’iniziativa potranno spostarsi in autonomia, dopo le 13, sui posteggi disponibili di via Gonzaga e Largo dei Mille, nel cuore del centro storico. Gli operatori non interessati all’iniziativa, invece, osserveranno l’orario ordinario con il termine delle operazioni di vendita alle 13 e lo sgombero del posteggio entro le 14,30, come avviene ogni mercoledì e sabato mattina a Guastalla. Per ulteriori informazioni è possibile contattare il servizio di Polizia amministrativa: tel. 0522 839744 (f.bigi@comune. Ilrestodelcarlino.it - Mercato, proroga fino alle 19 Leggi su Ilrestodelcarlino.it Su richiesta dei venditori ambulanti, è stato stabilito il prolungamento dell’orario di svolgimento delsettimanale di sabato 12 aprile, che non si esaurirà al mattino, proseguendo eccezionalmente19. Gli operatori di via Passerini e piazza della Repubblica che intendono partecipare all’iniziativa potranno spostarsi in autonomia, dopo le 13, sui posteggi disponibili di via Gonzaga e Largo dei Mille, nel cuore del centro storico. Gli operatori non interessati all’iniziativa, invece, osserveranno l’orario ordinario con il termine delle operazioni di vendita13 e lo sgombero del posteggio entro le 14,30, come avviene ogni mercoledì e sabato mattina a Guastalla. Per ulteriori informazioni è possibile contattare il servizio di Polizia amministrativa: tel. 0522 839744 (f.bigi@comune.

