Irst occhio ai bilanci | Nel 2023 l’Ausl non ha pagato i 32 milioni di euro pattuiti Significative perdite fino al 2026

Ilrestodelcarlino.it - Irst, occhio ai bilanci: "Nel 2023 l’Ausl non ha pagato i 3,2 milioni di euro pattuiti. Significative perdite fino al 2026"

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Nonostante abbia curato migliaia di pazienti romagnoli, all’di Meldola sono mancati all’appello 3,2di: somme "non riconosciute dalRomagna in applicazione dell’accordo di fornitura". A scriverlo è il verbale delo previsionale 2024 dell’di Meldola. Si fa riferimento a prestazioni erogate a pazienti delle province di Forlì-Cesena, Ravenna e Rimini, che secondo gli accordi competono al. L’Istituto ha chiuso comunque l’anno in pareggio, grazie però a risorse straordinarie. L’azienda sanitaria è anche socia dell’istituto (insieme a Università di Bologna, Regione Emilia-Romagna e, in minima parte al Comune di Meldola; più vari privati, tra cui lo Ior e la Fondazione Cassa dei Risparmi). Dall’analisi delo consuntivo– l’ultimo pubblicato sul sito dell’ente – si vede che l’equilibrio è stato raggiunto grazie a un’eredità di oltre 2,3di, donazioni private per mezzo milione, sopravvenienze attive e contributi da anni precedenti per circa 2,9, e un utilizzo aggiuntivo del fondo del ‘cinque per mille’ pari a 406.