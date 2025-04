Linkiesta.it - La tregua sui dazi di Trump somiglia a quella in Ucraina

Non c’è bisogno di essere esperti di arti marziali, basta avere visto un po’ di televisione, per sapere che in un combattimento uno contro dieci c’è una sola possibilità di avere la meglio: scagliarsi sul più grosso e minaccioso del gruppo, colpire il capobranco il più forte e il più rapidamente possibile, sperando così di intimidire gli altri. È evidentemente quello che sta facendo il bullo in chief al vertice della Casa Bianca con la Cina, sospendendo per novanta giorni icontro tutti gli altri paesi (che restano comunque al 10 per cento, anche se i dettagli non sembrano essere chiari nemmeno ai vertici dell’amministrazione americana). Con la non piccola differenza che in questo caso è stato Donaldad avere aggredito praticamente tutto il resto del mondo e a essersi quindi autoaccerchiato.