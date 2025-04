Ilgiorno.it - La “scuola” della maternità. Le ostetriche in cattedra: "La nostra oasi per le madri"

Avere un figlio è per una donna un’esperienza di vita totalizzante, un viaggio nel corpo e nella psiche, propria e del bambino, che pone di fronte a interrogativi, a incertezze, a un ampio e insondabile spettro di emozioni. Per dare un supporto alle neo mamme e alle donne in gravidanza è attivo a Monza e a Nova Milanese uno spazio aperto, che aiuta le donne a incontrarsi, a confrontarsi e condividere esperienze, godendo del supporto professionale dipronte a dare loro consigli e indicazioni. Si tratta degli spazi allattamento gestiti dall’associazioneFelicita Merati, uno in via Carlo Alberto 33 a Monza e l’altro in via Scuratti 1 a Nova Milanese, che a seguito del valore sociale del servizio che propongono hanno ottenuto dall’anno scorso un finanziamento anche dalla Fondazione Comunità Monza e Brianza.