Re Carlo e Camilla, la notte più romantica. La Regina col suo abito da sposa a Roma.

Resono ormai quasi alla fine del loro viaggio in Italia che si sta rivelando un successo clamoroso. Sicuramente Le Loro Maestà non potevano chiedere di meglio per festeggiare il loro ventesimo anniversario di nozze con un magnifico banchetto di Stato al Quirinale, ospiti del nostro Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Ma qualche ora prima, lasi è permessa di girare per le strade dicon il suoda, sguardi innamorati persono impegnati da giorni in un tour di Stato nel nostro Paese. Ieri, 9 aprile, è stato forse il giorno più denso di eventi fino ad ora, ma anche quello più emozionante, perché i Sovrani festeggiavano il loro ventesimo anniversario di nozze, ma anche perché per la prima volta nella storia un Sovrano britannico ha tenuto un discorso al Parlamento italiano.