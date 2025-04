Trump mette in pausa i dazi | ho pensato che la gente fosse spaventata

Trump, ha spiegato le motivazioni alla base della sua decisione di concedere una pausa di 90 giorni sui dazi, precisando che la Cina resterà esclusa dal provvedimento. “Ho pensato che la gente stesse diventando un po’ spaventata”.“Qualcuno doveva farlo”, ha dichiarato Trump, definendo “non sostenibile” la situazione e criticando duramente le pratiche commerciali adottate da altri Paesi nei confronti degli Stati Uniti. Laprimapagina.it - Trump mette in pausa i dazi: ho pensato che la gente fosse spaventata Leggi su Laprimapagina.it Durante un evento alla Casa Bianca, il presidente degli Stati Uniti, Donald, ha spiegato le motivazioni alla base della sua decisione di concedere unadi 90 giorni sui, precisando che la Cina resterà esclusa dal provvedimento. “Hoche lastesse diventando un po’”.“Qualcuno doveva farlo”, ha dichiarato, definendo “non sostenibile” la situazione e criticando duramente le pratiche commerciali adottate da altri Paesi nei confronti degli Stati Uniti.

