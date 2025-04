Tg24.sky.it - Re Carlo e Camilla a Ravenna, oggi visita anche a tomba di Dante. DIRETTA

Leggi su Tg24.sky.it

ultima tappa del viaggio in Italia dei sovrani britannici.a sorpresa sono statida Papa Francesco. La, già in agenda ma annullata per le condizioni di salute del pontefice, è stata di carattere privato. È la prima udienza privata di Bergoglio dal ritorno in Vaticano dal Gemelli. Nella serata di ieri cena di gala al Quirinale.