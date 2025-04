Gqitalia.it - Le sneaker Gucci 2.0 sono il sogno di chi ama veramente la moda d'archivio

Non c'è dubbio sul fatto che lesiano la scarpa più versatile in circolazione. Ce n'è un paio adatto a tutte le necessità,disponibili in tutti i materiali estate declinate in tutte le forme. Alcuneconosciute e indossate in tutto il mondo, altreapprezzate da una piccola nicchia di appassionati. Quello che forse mancava fino ad oggi era unapensata per gli amanti dell'di una Maison.Le2.0, però, sembrano essere destinate a riempire questo vuoto. Realizzate con un mix di rete e pelle, le scarpe della Maison fiorentinauna vera e propria caccia al tesoro per gli amanti del marchio: oltre al logo GG presente sulla suola in gomma EVA, sul materiale reflex e sulla chiusura con coulisse, laè decorata con il famoso nastro Web, presente su entrambi i lati in una versione imbottita.