Ilrestodelcarlino.it - Fumetti e giochi al PalaPrometeo. La super ospite è Cristina D’Avena

Si avvicina la ‘due giorni’ di Ancona Comics&Games. Sabato e domenica (ore 10 - 19) ilEstra diventerà il regno degli appassionati di. Sarà una grande mostra mercato animata da tanti autori, editori, anche indipendenti, ed espositori di gadget. A disposizione postazioni pc e console e tanti titoli ‘free to play’ come Mario Kart 8,Smash Bros, Metal Slug, Resident Evil e Cyberpunk 2077. Per gli amanti deidi ruolo e da tavolo i ragazzi della Compagnia dei Board Game proporranno sia i grandi classici sia le ultime novità per intenditori. Si potrà partecipare al Torneo ‘Just For Fun’ di Warhammer 40.000, e ci saranno attività come il laboratorio di scrittura fantasy, in cui si potrà imparare dai talentuosi scrittori fantasy Christian Bonora, Federica Federici e Federico Pierlorenzi, e quello di pittura di miniature, con Damiano Dondi che insegnerà a colorare piccole statuine personalizzabili.