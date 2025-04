Ilgiorno.it - Quella risposta del Re. Il Calend’arte finisce a Buckingham Palace

Lo mandano da sempre (anche) ad alcune, selezionate personalità. Di volta in volta a Papa Francesco, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, i reali d’Inghilterra. Quello che non si attendevano è che stavolta daarrivasse una lettera di ringraziamento. Merito del progetto culturale, promosso nel 1999 dall’agenzia immobiliare Totem e ideato da Corrado Catania e dal compianto ex sindaco Pier Franco Bertazzini. Il progetto consiste nella creazione di un calendario dedicato ogni anno a un artista brianzolo differente, autore di arte moderna o contemporanea. Del calendario, realizzato con un formato molto particolare, ossia all’interno di una custodia per cd, ogni anno vengono prodotte 1.500 copie, 1000 elle quali spedite via posta, 300 riservate a persone che ne effettuano personalmente il ritiro e 200 a giornalisti e invitati alla presentazione ufficiale del calendario, che avviene sempre a novembre.