Nuova vita per i pezzi da esposizione

Molteni&C, eccellenza storica dell'arredo e del design italiano, affida a Deesup, marketplace specializzato nel design e nell'arredo di alta gamma, l'apertura del suo canale di resale online: molteni.deesup.com. L'accordo rappresenta la prima iniziativa strutturata di Resale-As-A-Service nel made in Italy, aprendo nuovi orizzonti per l'economia circolare in uno dei settori d'eccellenza dell'industria italiana. Sul canale ufficiale resale di Molteni&C sarà possibile acquistare una selezione di prodotti delle passate collezioni, provenienti da shooting ed esposizioni. "La circolarità - Giulia Molteni, Cmo di Molteni Group - è una componente fondamentale per un futuro più sostenibile. Con questa iniziativa, Molteni&C rafforza il proprio impegno, dando non una seconda, bensì una "prima casa" ad arredi di esposizione, che mantengono intatta la loro qualità artigianale.

