The First Berserker | Khazan si aggiorna con fix cruciali su tutte le piattaforme

aggiornamento per The First Berserker: Khazan è stato rilasciato ieri su STEAM, PlayStation®5 e Xbox Series XS, portando con sé una serie di correzioni fondamentali progettate per migliorare la qualità complessiva del gioco. Chiunque voglia godere di sessioni più stabili e prive di bug, dovrebbe aggiornare all'ultima versione prima di avviare il titolo.The First Berserker Khazan – Gamerbrain.netMiglioramenti al gameplay: bug risoltiTra le modifiche più rilevanti troviamo la sistemazione di problemi che avevano un impatto diretto sul progresso delle missioni e sulla responsività dei comandi:Abuso dei Punti Vendetta: corretto un exploit che permetteva ai giocatori di ottenere ripetutamente i Punti Vendetta "Memorie di Khazan" completando più volte la missione Phantom of Combat nell'area Stormpass.

