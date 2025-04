La sicurezza sul lavoro scende in strada un successo i corsi svolti a Velletri

corsi sulla sicurezza organizzati dall'EBIT Lazio in collaborazione con Rinascita Imprese.Nella sede di via di cori, oltre 40 tra imprenditori e lavoratori hanno preso parte ai corsi che da ieri mattina sono cominciati e facenti parte del progetto la sicurezza sul lavoro scende in strada.Le attività formative organizzate dall'EBIT Lazio, che è l'Ente bilaterale del settore terziario, proseguiranno anche oggi.I commercianti di Velletri e le aziende del terziario hanno risposto positivamente all'iniziativa dell'EBIT, che ha posto l'accento sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e sulle pratiche di primo soccorso. I corsi completamente gratuiti, sono rivolti al mondo delle imprese associate all'EBIT, attraverso le associazioni di categoria applicanti il CNNL maggiormente rappresentativi di settore.

