Il tentato omicidio dello spacciatore. Chiusa l'indagine su tre carabinieri

Chiuse le indagini da parte della Procura di Varese a carico di tre, in servizio in provincia di Varese, coinvolti nell’inchiesta che riguarda ildi un nordafricano di 37 anni, accoltellato nella notte tra il 5 e il 6 luglio 2024 in un’area boschiva di Castiglione Olona, nota zona di spaccio di droga. Trovato in una pozza di sangue da alcuni residenti nella zona che lanciarono l’allarme, fu ricoverato all’ospedale di circolo in gravi condizioni e sottoposto a un intervento chirurgico. Due militari, accusati di, sequestro di persona, porto abusivo di arma e rapina aggravata, furono fermati il 6 luglio scorso e riferirono di essersi difesi da un’aggressione, il terzo fu arrestato alcune settimane dopo con l’accusa secondo la Procura di "aver partecipato, insieme agli altri due colleghi, tutti liberi dal servizio e senza alcun ordine di impiego, ad una rapina in danno di unostraniero, avvenuta in periodo antecedente al 6 luglio scorso nei boschi della provincia di Varese".