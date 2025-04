Biancani | alta tensione coi Verdi Arriva la commissione ecomafie E Carrabs sfida il sindaco

Carrabs, membro della direzione nazionale di Europa Verde, e il "lui" al quale fa cenno è il sindaco Andrea Biancani. Il riferimento a lunedì è invece dovuto al fatto che sarà il giorno in cui a Pesaro arriverà (salvo rinvii) la commissione parlamentare Ecomafia, quella che per mesi si è occupata del caso della discarica di Riceci. Arriverà con la relazione finale. Ed è su questa che Carrabs sfida Biancani. Il che conferma una cosa, cioè che la tensione tra i Verdi e il sindaco è andata oltre i livelli di guardia: c'è chi giura che Biancani starebbe valutando addirittura di mandare in frantumi l'alleanza togliendo la delega all'assessore Maria Rosa Conti.

