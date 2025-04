Carrie | Siena Agudong è Sue Snell nel remake di Mike Flanagan! Stephen King

Sei pronto per un nuovo adattamento didista lavorando a una serie per Prime Video e ha appena annunciato un'importante aggiunta al cast:interpreterà Sue, un ruolo chiave nella storia!: Un Volto Nuovo per un Personaggio Iconico?, nota per i suoi ruoli in "The 4:30 Movie" e "Star Falls", porterà una ventata di novità al personaggio di Sue, precedentemente interpretato da Amy Irving e Gabriella Wilde. Nonostante la sua esperienza principale sia nella commedia, questa è un'opportunità perdi esplorare il genere horror e dare una sua interpretazione di Sue. Cosa Significa Questo per la Serie TV di?L'annuncio del casting di, che segue le voci su Summer H. Howell per il ruolo principale, suggerisce che lo sviluppo della serie sta accelerando.

