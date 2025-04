Napolipiu.com - Corriere dello Sport: “La prova del 9. Rincorsa Napoli”

: “Ladel 9.”">Ilè ancora pienamente in corsa per lo scudetto: a sette giornate dal termine, i partenopei inseguono l’Inter a soli tre punti di distanza. Un cammino straordinario quello della squadra di Conte, capace di rimanere in testa alla classifica per diciassette giornate, ben oltre le aspettative di inizio stagione. Tuttavia, come sottolineato dal, una frenata iniziata a febbraio ha rallentato la marcia azzurra.Dopo l’addio di Kvaratskhelia e un mercato di gennaio che ha indebolito la rosa, ilha vinto soltanto due delle ultime nove partite, collezionando sei pareggi e una sconfitta. Dati che spiegano il sorpasso dell’Inter, ma che allo stesso tempo autorizzano ancora a credere nella rimonta, vista la distanza minima.