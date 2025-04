Trump sospende i dazi per 90 giorni tranne per la Cina che salgono al 125%

Trump ha annunciato una pausa di 90 giorni per i dazi ai Paesi che non hanno reagito al suo piano tariffario. Pertanto dalla sospensione viene esclusa la Cina che a sua volta aveva annunciato un incremento dei dazi alle merci statunitensi importate in Cina. Il presidente Usa ha poi affermato che "data la mancanza di rispetto" che a suo avviso la Cina ha mostrato nei confronti dei mercati, sta aumentando le tariffe imposte al Paese al 125% "con effetto immediato", rispetto all'attuale 104%.Con l'annuncio della pausa di 90 giorni, Trump ha spiegato che fisserà i dazi a una base del 10% uguale per tutti i Paesi, con l'esclusione, appunto, della Cina. "A un certo punto, si spera nel prossimo futuro, la Cina si renderà conto che i giorni in cui fregava gli Stati Uniti e altri Paesi non sono più sostenibili o accettabili", ha aggiunto Trump.

